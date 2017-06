Fr 23.06.2017 | 06:45 | Interviews

- Wie will die SPD die Wahl gewinnen?

Am will die SPD auf ihrem außerordentlichen Bundesparteitag in Dortmund ihr Regierungsprogramm 2017 verabschieden. Dabei setzt die Partei vor allem auf mehr Gerechtigkeit. Doch auch bessere Schulen, ein starker Sozialstaat, sichere Arbeit und eine starke Wirtschaft werden gefordert. Aber lässt sich damit die Wahl gewinnen? Und was hat die SPD noch zuzlegen, wo der Martin-Schulz-Effekt jetzt weitgehend verpufft ist? Das fragen wir Eva Högl, Spitzenkandidatin der Berliner SPD bei der Bundestagswahl.



Die SPD will am Sonntag auf einem außerordentlichen Parteitag in Dortmund ihr Wahlprogramm

verabschieden. Zu den Schwerpunkten des dazu vom Parteivorstand Ende Mai verabschiedeten Leitantrags gehört die Familien- und Bildungspolitik. So fordern die Sozialdemokraten die Einführung eines Familiengeldes. Außerdem sprechen sie sich für eine Familienarbeitszeit für junge Eltern und für Paare aus, die ihre Angehörigen pflegen. Den Leitantrag können Sie hier herunterladen.



Die Punkte im Einzelnen: