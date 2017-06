- Cum-Ex-Skandal - wo hat die Kontrolle versagt?

Hintergrund der Anfang 2012 gestoppten "Cum-Ex"-Karussellgeschäfte ist die Besteuerung von Dividenden. Im Kern ließen die Beteiligten untereinander Aktien zirkulieren, bis dem Fiskus nicht mehr klar war, wem sie überhaupt gehörten. Ob das illegal war, ist noch nicht höchstrichterlich geklärt. Erste Banken aber haben schon nachgezahlt, andere Geld zurückgelegt.

Bei den auch "Dividendenstripping" genannten Geschäften wurden Aktien mit (lat. "cum") und ohne (lat. "ex") Dividendenanspruch rund um den Tag der Hauptversammlung zwischen mehren Beteiligten im großen Stil hin und her verschoben. An diesem Stichtag legen börsennotierte Unternehmen die Höhe der Gewinnausschüttung an ihre Aktionäre fest.

Durch das Verschieben hatten mehrere Anleger zum gleichen Zeitpunkt den Eindruck vermittelt, Eigentümer der Aktie zu sein. Ein Aktionär bekam von seiner Aktiengesellschaft nur die Netto-Dividende ausgeschüttet. Die Steuer von 25 Prozent auf die Dividende behielt die Gesellschaft ein und führte sie ans Finanzamt ab.

Im Gegensatz zu privaten Aktionäre konnten sich Banken und andere Finanzdienstleister die abgezogene Kapitalertragsteuer vom Fiskus zurückholen. Der Ertrag wurde mit anderen Gewinnen erst zum Jahresende steuerlich verrechnet. Für die Rückerstattung reichte der eingereichte Steuerbescheid. Wegen des angeblichen mehrfachen Eigentums wurden zwei Bescheinigungen eingereicht - mit dem Ergebnis, dass eine einmal gezahlte Steuer zweimal erstattet wurde.



