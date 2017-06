- Wehrbeauftragter befürchtet Nachwuchsdelle

Die Wehrpflicht hat in Deutschland eine rund 200- jährige Geschichte, wenn auch mit Unterbrechungen. Ihr Ursprung liegt in den Freiheitskriegen gegen Napoleon Anfang des 19. Jahrhunderts.



Nach dem Ersten Weltkrieg wurde sie dem unterlegenen Deutschen Reich im Versailler Vertrag von den Siegermächten verboten. 1935 führten die Nationalsozialisten sie wieder ein. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs dauerte es zwölf Jahre, bis die Bundeswehr zur Wehrpflichtarmee wurde. Die DDR mit ihrer Nationalen Volksarmee (NVA) zog 1962 nach dem Mauerbau nach.



Nach dem Ende des Kalten Krieges verlor die Wehrpflicht immer mehr an Legitimation. Im Jahr 2010 wurden nur noch 17 Prozent der jungen Männer eingezogen. Faktisch musste niemand mehr gegen seinen Willen zur Bundeswehr. Hinzu kam, dass die Dienstzeit so verkürzt wurde, dass eine sinnvolle Ausbildung kaum mehr möglich war. Zuletzt dauerte der Wehrdienst sechs Monate.



Zum 1. Juli 2011 wurde die Wehrpflicht ausgesetzt, aber schon beim zweiten Einberufungstermin am 1. März 2011 wurden nur noch Freiwillige eingestellt. Die Wehrpflicht bleibt allerdings im Grundgesetz verankert und könnte per einfachem Gesetz wieder eingeführt werden, wenn die Sicherheitslage das erfordert. Der Aufwand wäre allerdings immens und politisch wäre ein solcher Schritt nur schwer vermittelbar. Kein Land, das die Wehrpflicht in den vergangenen Jahrzehnten ausgesetzt hat, hat sie wieder eingeführt.



dpa