Mi 21.06.2017 | 15:25 | Interviews

- 'Deutschland den Deutschen' - Poggenburgs #afdleaks

Mit fast 25 Prozent ist die AfD im vorigen Jahr bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt zweitstärkste Partei geworden. Enstprechend selbstbewusst tritt Ihr Spitzenmann André Poggenburg auf, der zum rechten Flügel der AfD gezählt wird und gern auch mal auf den Wortschatz der Nationalsozialisten zurückgreift. So auch jetzt wieder in einem AfD-WhatsApp-Kanal, wo er von Machtergreifung und der seiner Meinung nach notwendigen Unterwanderung der Medien schreibt. Aus Magdeburg berichtet Verena Wolfskämpf.