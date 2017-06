Mi 21.06.2017 | 06:25 | Interviews

- Neuer Anschlag in Brüssel verhindert

In Brüssel haben Sicherheitskräfte am Abend einen erneuten Terroranschlag vereitelt. Sie schossen im Zentralbahnhof einen Mann nieder, der dort zuvor einen Sprengsatz gezündet haben soll. Der mutmaßliche Attentäter starb später an seinen Verletzungen. Unbeteiligte kamen nicht zu Schaden. Was genau passiert ist, lassen wir uns von Brüssel-Korrespondent Andreas Meyer-Feist schildern.