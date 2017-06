- Enorme Waldbrandgefahr in Brandenburg

In Brandenburg gibt es rund 1,1 Millionen Hektar Wald. Rund ein Drittel der Landesfläche ist von Wald bedeckt. Mit diesen ausgedehnten Kiefernwäldern ist das Bundesland die Region mit der höchsten Waldbrandgefahr in Deutschland. Die EU führt die Waldflächen Brandenburgs wie die Wälder Griechenlands, Spaniens, Portugals und Südfrankreichs in der höchsten Gefährdungsstufe.



Von März bis Mitte Juni wurden zwischen Elbe und Oder bereits mehr als 100 Waldbrände registriert. Der größte Flächenbrand ereignete sich Ende Mai in der Lieberoser Heide, als 250 Hektar in Flammen aufgingen.



Vom 1. März bis zum 30. September werden die Waldgebiete in der Mark mit dem System "Fire Watch" überwacht: 109 Sensoren registrieren dort jegliche Rauchentwicklung. Über sechs Waldbrandzentralen werden im Brandfall die Leitstellen der Feuerwehr alarmiert. In der Vergangenheit wurden pro Jahr im Schnitt 250 Waldbrände im Land registriert.