- Landeseigene Flüchtlingsheime - ein Erfolgsmodell?

Als Berlin im Jahr 2015 plötzlich tausende Flüchtlinge unterbringen musste, fehlten Schlafplätze. Turnhallen und Flugzeug-Hangars wurden belegt. Um für solche Notfälle künftig besser gewappnet zu sein, betreibt der Senat seit April Unterkünfte selbst. Dazu wurde ein landeseigener Betrieb gegründet, der zunächst die Gemeinschaftsunterkunft in der Maxie-Wander-Straße in Hellersdorf von einem externen Betreiber übernahm. Im April und Mai folgten zwei weitere Unterkünfte in Grünau (Wassersportallee) und in Altglienicke (Venusstraße/Quittenweg).

Der Senat hatte im Februar beschlossen, drei Flüchtlingsheime selbst zu betreiben, um in Notsituationen schneller und flexibler reagieren zu können. Die Unterkünfte sollen Platz für jeweils bis zu 700 Menschen bieten. Für den neuen Berliner Landesbetrieb wurden dazu befristet Fachkräfte aus Hamburg eingestellt. Etwa 30 Mitarbeiter des dortigen Eigenbetriebs "Fördern & Wohnen" sollten für sechs Monate nach Berlin kommen und beim Aufbau des neuen Betriebs helfen. Irritationen gab es um das Gehalt des neuen Heim-Managers Rembert Vaerst, der mehr als der Regierende Bürgermeister Berlins verdienen soll.

Soziale Träger, die Berliner Flüchtlingsunterkünfte betreiben, hatten das Land wegen der geplanten Übernahme von Unterkünften in Eigenregie kritisiert. Die Senatspläne seien "ein gewisser Affront gegen die freien, gemeinnützigen Träger", erklärte die Berliner Caritas-Chefin Ulrike Kostka.