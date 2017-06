- Mautdaten für Verbrechensaufklärung?

Auslöser war der Fall einer am 6. November 2016 ermordeten Joggerin bei Freiburg. Als mutmaßlicher Täter konnte ein 40-jähriger Rumäne ausgemacht werden, er wohnt und arbeitet in der Region rund um den Tatort Endingen, ist von Beruf Lastwagenfahrer.



DNA-Spuren wiesen darauf hin, dass der Mann bereits Jahre zuvor eine Frau im österreichischen Kufstein vergewaltigt und ermordet haben soll. Die österreichischen Polizisten stellten den deutschen Kollegen 50.000 Lkw-Maut-Daten zur Verfügung. Die Beamten filterten zunächst die Lastwagen heraus, die zur Tatzeit des Mordes in Kufstein waren und sich dort wegen des Fahrverbots am Wochenende auch hätten aufhalten müssen. Zudem konnte man ein bestimmtes Fabrikat ausmachen, dem man die Tatwaffe Eisenstange zuordnen konnte. Im nächsten Schritt wurden Speditionen angeschrieben, die in Frage kamen. In den Daten, die eine der Speditionen schickte, stießen die Ermittler auf den 40-Jährigen.