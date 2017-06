Di 20.06.2017 | 15:45 | Interviews

- Experte rät zu Diesel-Fahrverboten

Dicke Luft herrscht in vielen deutschen Großstädten, auch in Berlin. Das ist bekannt. Nun aber zeigen neue Zahlen der Senatsverwaltung für Umwelt, dass die Lage in Berlin dramatischer ist als bislang angenommen. Die Belastung mit Stickstoff-Dioxid liegt an allen 23 Berliner Messstellen über dem erlaubten Jahresdurchschnitt. "Menschen, die an stark belasteten Straßen leben, könnten früher sterben", warnt der ARD-Umweltexperte Werner Eckert. Hauptversursacher seien Diesel-Fahrzeuge. Ein probates Mittel sei deshalb ein Diesel-Fahrverbot.