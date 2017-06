Mo 19.06.2017 | 15:45 | Interviews

- Kfz-Zulassung im Netz ab 2018?

An der Digitalisierung kommt keiner mehr vorbei - auch die Städte und Gemeinden nicht. Wer keinen vernünftigen Internet-Auftritt hat, wird schlicht nicht wahrgenommen. Aber: Sind die Kommunen auf der Höhe der Zeit? Darum geht es derzeit auf dem Deutschen Kommunal-Kongress in Berlin. "Es läuft besser als vermutet", erklärt Karl-Ludwig Böttcher, Geschäftsführer des Brandenburger Städte- und Gemeindebundes. Bürgerportale wie der "Maerker", über das Brandenburger mit ihren Verwaltungen kommunizieren können, zeigten dies, so Böttcher. Nächster Schritt sei die Fahrzeugzulassung per Mausklick. Die könnte schon ab 2018 möglich sein.