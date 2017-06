Sa 17.06.2017 | 08:24 | Interviews

- Die Grünen im Umfrage-Loch: Woran liegt es?

Die Grünen stecken in einer Krise – und das 100 Tage vor der Bundestagswahl. Wie tief diese Krise tatsächlich ist, wird sich dann zeigen. An diesem Wochenende will die Partei ihren Programmentwurf für die Bundestagswahl vorlegen. Der wird aus zehn Punkten bestehen, darunter Klimaschutz und E-Mobilität. Das Thema "Innere Sicherheit" kommt nicht vor. Ob sich die Grünen damit einen Gefallen tut, fragen wir Nese Erikli, Abgeordnete der Grünen im Landtag Baden-Württemberg.