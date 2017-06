Fr 16.06.2017 | 13:25 | Interviews

- Toter Radfahrer: Behält der Diplomat seine Immunität?

Der tödliche Unfall eines Radfahrers in Berlin, den ein saudischer Diplomat verursacht haben soll, zieht weitere Kreise. Inzwischen hat sich das Auswärtige Amt eingeschaltet und eine Verbalnote an die Botschaft Saudi-Arabiens mit der Bitte um eine Stellungnahme geschickt. Der Unfall war am Dienstagabend passiert: ein Diplomat hatte im absoluten Halteverbot geparkt und abrupt die Tür seines Wagens aufgerissen. Der Radfahrer prallte dagegen und starb einen Tag später. Mit Cecilia Reible (ARD-Hauptstadtstudio) sprach Oliver Rehlinger darüber, was die "Verbalnote" für Konsequenzen haben könnte.



Eine förmliche Antwort auf diese Verbalnote könnte sich noch bis Montag hinziehen, doch eine Stellungnahme der saudischen Botschaft gibt es bereits, die teilweise schon über die Medien verbreitet wurde. Darin heißt es, man habe "mit großer Bestürzung" von dem Unfall erfahren, stehe im Austausch mit dem Auswärtigen Amt und spreche den Angehörigen des Toten das "tief empfundene Beileid" aus.