Fr 16.06.2017 | 12:25 | Interviews

- Verdächtige Gepäckstücke: Im Zweifel die Polizei rufen

Unbeaufsichtigte Gepäckstücke führen in Berlin - zumindest gefühlt - immer öfter zu aufwändigen Polizeieinsätzen und damit einhergehenden Verkehrsbehinderungen. Polizeisprecher Carsten Müller führt das jedoch nicht auf mehr solcher Gegenstände zurück, sondern darauf, dass die Menschen in Zeiten von Terrorangst schneller zum Hörer greifen. Die Polizei unterstütze das, so Müller: Denn bei allen Unannehmlichkeiten, die so ein Einsatz mitbringt – die Sicherheit muss im Vordergrund stehen.