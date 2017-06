Fr 16.06.2017 | 07:25 | Interviews

- Frankreich: Datenbasierter Wahlkampf an der Haustür

Wenn am Sonntag in Frankreich die zweite Runde der Parlamentswahl ansteht, wird es wohl wieder ein Tag des Sieges für Präsident Emmanuel Macron und seine Bewegung "La République en marche" werden. Sie könnte die absolute Mehrheit erringen - das wäre sensationell für eine Partei, die erst vor gut einem Jahr gegründet wurde. Wie machen die das? Johannes Hillje arbeitet als Politik- und Kommunikationsberater und ist der Deutschlandvertreter des Unternehmens LMP - ein Unternehmen für Kampagnentechnologie, das auch "En Marche" berät. Wie die Kampagne in Frankreich funktioniert hat, erklärte er im Inforadio-Interview.



Schritt eins war eine breit angelegte Haustürkampagne mit Emmanuel Macron und seinem Team, verrät Hillje. "Das hieß damals 'La Grande Marche'. 5000 freiwillige Helfer haben damals an rund 200.000 Türen in ganz Frankreich geklopft und haben die Leute befragt: 'Was würden Sie gerne in Ihrer Nachbarschaft verändert sehen' oder 'Was würden Sie gerne den Präsidenten fragen'?" Auf dieser Basis habe man ein Stimmungsbild der französischen Gesellschaft erstellt und darauf basierend das Wahlprogramm von Macrons Partei. Zugleich habe man Kontakte gesammelt, die extrem wichtig gewesen seien, um die Bewegung "En Marche" zu organisieren.

Aufgrund der Datenanalysen und mit Hilfe einer App habe man für die Kandidaten von "En Marche" eruiert, in welchen Gegenden die meisten potenziellen Wähler wohnen, die sie noch überzeugen können. "Wahlkämpfe sind immer extrem knapp, es gibt immer zu wenig Geld und zu wenig Personal. Unsere Analysen sagen den Kandidaten, wo sie ihre Ressourcen am effektivsten einsetzen können."

Kann man solche Verhältnisse auch auf Deutschland übertragen? "Es gibt hier einen sehr viel stärkeren Datenschutz als in anderen Ländern", sagt Hillje. Aber es geht ihm auch nicht um "die Vermessung des einzelnen Wählers", wie es etwa die Big-Data-Wahlkämpfe in den USA gezeigt hätten. Sondern es gehe um geografische Einheiten, die möglichst klein sind - Stimmbezirke und Stadtteile etwa. "Und nicht um den einzelnen Wähler".

Das Modell "Haustürwahlkampf" ist nicht neu - aber die datengestützte Grundlage schon. Hillje sieht hier einen entscheidenden Vorteil gegenüber Social Media-Kampagnen: "Wir nutzen das Instrument des direkten persönlichen Kontakts, das erwiesenermaßen nach vielen Studien das effektivste ist. Der Mensch lässt sich am besten immer noch von einem anderen Menschen überzeugen, und nicht über soziale Netzwerke, die dazwischen geschaltet sind."