- Ates eröffnet erste liberale Moschee in Berlin

Eine Imamin und ein Iman, die gemeinsam ihr Gebet in einer Moschee vortragen, in der Männer und Frauen zusammen und gleichberechtigt beten können: Was für viele wie eine Utopie klingt, soll heute Realität werden - und zwar in der Ibn Rushd-Goethe Moschee in Berlin. Deren Gründerin ist die Berliner Anwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ates. Sie sagte im Inforadio, dass sie und andere sich von den Islamverbänden in Deutschland nicht vertreten fühlten. Dort werde teilweise Hass gepredigt - dem wolle sie etwas entgegenhalten.





In der Moschee für liberale Muslime in Berlin sollen Frauen und Männer gleichberechtigt beten und predigen. Als Ort dient zunächst ein Raum in der Berliner St.Johannis-Kirche im Stadtteil Moabit.



Die Rechtsanwältin mit türkischen Wurzeln hat sich dort zunächst für ein Jahr eingemietet. Danach soll es in einem eigenen Moscheebau weitergehen.



Seyran Ates kämpft seit Jahren für einen liberalen Islam. Darüber hat sie auch ein Buch geschrieben.

Der Lesben- und Schwulenverband Berlin-Brandenburg erklärte, er plane Kooperationen mit der neuen Moscheegemeinde. Geschäftsführer Jörg Steinert sagte, Berlin brauchte "einen aufgeklärten Islam", der Diskriminierung aufgrund der sexuellen Identität ausschließe.



Zeitgleich veröffentlicht Ates ein Buch mit dem Titel "Selam, Frau Imamin. Wie ich in Berlin eine liberale Moschee gründete". Darin legt sie ihre Beweggründe für ihr Moschee-Projekt dar. Sie schreibt, die Deutsche Islamkonferenz habe sich in die falsche Richtung entwickelt, als sie islamischen Verbänden wie der Türkisch-Islamischen Union (Ditib) die "Deutungshoheit über den Islam zugestanden" habe.