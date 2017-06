Do 15.06.2017 | 15:05 | Interviews

Befangenheitsantrag gegen Schöffin - Prozess gegen U-Bahn-Treter gestartet - und gleich unterbrochen

Der Prozess um eine brutale Attacke gegen eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe in Berlin ist noch vor dem Verlesen der Anklage vertagt worden. Die Verteidiger beantragten, eine Schöffin wegen Befangenheit abzulehnen. Sie soll sich in Leserbriefen über kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund beschwert haben. Der 28-jährige Angeklagte ist Bulgare. Über den unerwartet kurzen Prozessauftakt sprechen wir mit Gerichtsreporter Ulf Morling.

Rund acht Monate nach dem Angriff auf eine Frau auf einer U-Bahn-Treppe an der Hermannstraße in Berlin hat am Donnerstag der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter begonnen.



Zu Prozessauftakt stellte die Verteidigung einen Befangenheitsantrag gegen einen der beiden Schöffen. Daraufhin wurde der Prozess noch vor der Anklage-Verlesung unterbrochen. Die Schöffin soll sich zuvor in zwei Leserbriefen im "Tagesspiegel'" (Juli 2010 und August 2011) abfällig über kriminelle Jugendliche mit Migrationshintergrund geäußert haben. Von ihnen und ihren kriminellen Clans gehe eine "bedrohliche Situation" aus. Es werde zu wenig gegen sie getan, weil die Verantwortlichen Angst vor den Clans hätten.

Das Gericht muss den Befangenheitsantrag zunächst geprüft. Am nächsten Dienstag soll die Verhandlung fortgesetzt werden. Das Opfer, das als Nebenklägerin auftritt, wollte eigentlich am Dienstag aussagen.

Unvermittelt in den Rücken getreten

Der 28-jährige Angeklagte soll im vergangenen Oktober einer Passantin unvermittelt in den Rücken getreten haben, so dass sie eine Treppe im U-Bahnhof Hermannstraße in Neukölln hinabstürzte. Die damals 26-jährige Frau brach sich bei dem Sturz den Arm und erlitt eine Platzwunde am Kopf. Der Angriff war von einer Überwachungskamera aufgezeichnet worden. Die Staatsanwaltschaft wirft dem Angeklagten im dem Prozess vor dem Landgericht nun gefährliche Körperverletzung vor.

Mutmaßlicher Täter war am ZOB festgenommen worden

Der Angeklagte und seine drei Begleiter waren nach der Tat geflüchtet, ohne sich um das Opfer gekümmert zu haben. Der 28-Jährige war dann untergetaucht und per Haftbefehl gesucht worden. Zunächst war er in seiner bulgarischen Heimat vermutet worden. Mitte Dezember, knapp zwei Monate nach der Tat, wurde der Angeklagte dann aber am Zentralen Omnibusbahnhof in Berlin gefasst. Fahnder hatten den Mann bei seiner Ankunft in Berlin-Charlottenburg noch im Bus sitzend festgenommen. Der Bus war aus Frankreich gekommen.

Der Mann sitzt seitdem in Untersuchungshaft. Er muss sich dort nun nicht nur wegen des Angriffs auf die Frau, sondern auch wegen exhibitionistischer Handlungen verantworten. Zwei Wochen vor dem Angriff am Hermannplatz soll er auf einem Parkplatz vor zwei Mädchen und kurze Zeit später in einer Grünanlage vor einer Frau masturbiert haben. Bei einer Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung droht dem Mann eine Haftstrafe von sechs Monaten bis zu zehn Jahren. In minderschweren Fällen liegt das Strafmaß zwischen drei Monaten bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe.

Heftige Debatte über Fahndungsmethoden