Dass ein Autofahrer unachtsam die Fahrertür öffnet, ein Radfahrer dagegen prallt und stürzt, kommt leider in Berlin und anderswo so häufig vor, dass das Phänomen mittlerweile einen eigenen Namen hat: "Dooring". Am Dienstag endete eine solche Kollision in Neukölln für einen 56-jährigen Radler tödlich. Besonders tragisch, weil solche Unfälle sehr leicht zu vermeiden wären. Peter Glowalla, der Vorsitzende des Fahrlehrer-Verbands Berlin e.V., fordert deswegen regelmäßige Nachschulungen für alle Verkehrsteilnehmer. Die scheitern bislang am fehlenden politischen Willen, so Glowalla.