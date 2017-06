Do 15.06.2017 | 12:25 | Interviews

- Toter Radfahrer: Fahrlehrer-Verband fordert Nachschulungen

Dass ein Autofahrer unachtsam die Fahrertür öffnet, ein Radfahrer dagegen prallt und stürzt, kommt leider in Berlin und anderswo so häufig vor, dass das Phänomen mittlerweile einen eigenen Namen hat: "Dooring". Am Dienstag endete eine solche Kollision in Neukölln für einen 56-jährigen Radler tödlich. Besonders tragisch, weil solche Unfälle sehr leicht zu vermeiden wären. Peter Glowalla, der Vorsitzende des Fahrlehrer-Verbands Berlin e.V., fordert deswegen regelmäßige Nachschulungen für alle Verkehrsteilnehmer. Die scheitern bislang am fehlenden politischen Willen, so Glowalla.