Mindestens 17 Tote, rund 70 Verletzte – so die Bilanz des verheerenden Hochhausbrandes in London. Kann eine solche Katastrophe auch in Deutschland passieren? Nein, sagte Berlins Landesbranddirektor Wilfried Gräfling am Donnerstag im Inforadio. Er erläuterte, welche strengen Richtlinien hierzulande für Hochhäuser gelten. Zugleich kritisierte er jedoch, dass für Häuser bis zu einer Höhe von 22 Metern auch brennbares Material zur Wärmedämmung verwendet werden darf.