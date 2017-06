Großbrand - Mehrere Tote bei Hochhaus-Brand in London

Bei dem Großbrand in einem Hochhaus in London sind mehrere Menschen ums Leben gekommen. Das teilte die Feuerwehr mit. Die genaue Zahl ist noch unbekannt, bisher wurden von der Polizei sechs Tote bestätigt. Die Rettungskräfte hatten zuvor mitgeteilt, mindestens 50 Verletzte seien in Krankenhäuser gebracht worden.

Das Feuer war am frühen Morgen in dem 27-stöckigen Gebäude ausgebrochen. Das Haus stand vom zweiten bis zum obersten Geschoss in Flammen. Rettungskräfte kämpften unermüdlich gegen das Feuer und brachten zahlreiche Bewohner des Grenfell Towers in Sicherheit. Die Ursache des Brands war zunächst unklar.

Video: Mareike Aden, ARD London, zur Situation am Brandort

Dem Sender BBC zufolge sollen am Morgen jedoch noch immer viele Menschen in dem Haus eingeschlossen gewesen sein. Es gab nach Angaben der BBC zudem Befürchtungen, das Gebäude könnte einstürzen.

Die Einsatzkräfte waren nach eigenen Angaben innerhalb von sechs Minuten am Ort des Geschehens. Der erste Notruf sei um 00.54 Uhr (Ortszeit) eingegangen, hieß es in einem Feuerwehr-Statement. Die Crews arbeiteten "unter extrem schwierigen Bedingungen, um Menschen zu retten und den Großbrand unter Kontrolle zu bekommen". Im Einsatz waren den Angaben nach 200 Feuerwehrkräfte und 40 Löschfahrzeuge.

Spekulation über Brandursache