- Tegeler See: Warnung vor Blaualgen bleibt bestehen

Blaualgen an sich sind in den Seen hierzulande keine Seltenheit, sie lieben nährstoffreiche Gewässer und Wärme, und die finden sie im Sommer häufig in Berlin und Brandenburg. Eigentlich handelt es sich um Cyanobakterien, aber wegen ihrer Färbung im Wasser werden sie oft nur Blaualgen genannt. Das Gefährliche: bestimmte Arten können giftige Substanzen, sogenannte Cyanotoxine, produzieren. In hoher Konzentration können diese Cyanotoxine allergische Reaktionen, Hautausschlag, Durchfall und andere Vergiftungsreaktionen auslösen.

Was nun den Tegeler See betrifft, da wurde nun bei drei toten Hunden das Blaualgengift "Anatoxin A" gefunden. Das ist ein neurotoxisches Alkaloid und hat auch den englischen Namen „very fast death factor“, also zu deutsch: sehr schneller Todesfaktor, d.h. das Gift wirkt relativ schnell. Bei Rindern ist das beobachtet worden, da gelang das Anatoxin A in den Magen der Tiere und in einem Zeitraum von nur wenigen Minuten bis zu einer Stunde trat dann der Tod durch Atemstillstand ein. Im Fall des Tegeler Sees handelt es sich um eine neue Sorte der Blaualge, die man bei den Routineuntersuchungen in den Berliner Badegewässern bisher noch nicht gefunden hat. Offen ist auch noch die Frage, warum es bisher Tiere, aber keine Menschen getroffen hat.

Deshalb bleibt es jetzt erst mal bei Warnhinweisen durch das Lageso: Also möglichst nicht im Tegeler See baden, kein Wasser daraus trinken, das gilt vor allem für Kleinkinder.

Übrigens hat Anatoxin A auch positive Eigenschaften: Das Gift wird in der Grundlagenforschung eingesetzt, um Krankheiten zu simulieren, etwa bei der Erforschung von Medikamenten für Alzheimer- und Parkinson-Kranke.