Mi 14.06.2017 | 13:45 | Interviews

- al-Sisi: Terrorismus ist mehr als der IS

Der ägyptische Präsident Abdel Fattah al-Sisi ist wichtiger Ansprechpartner für den Nahost-Konflikt, für die diplomatische Krise auf der arabischen Halbinsel wie auch für die Krisenregion in Nordafrika. Gleichzeitig ist der General ein Hardliner, seiner Regierung werden Menschenrechtsverletzungen vorgeworfen. Björn Blaschke hat am Rande des G20-Afrika-Gipfels in Berlin mit Präsident al-Sisi über den Kampf gegen den Terror, aber auch über die Menschenrechte in seinem eigenen Land gesprochen.