Mi 14.06.2017 | 07:25 | Interviews

- Chaos bei Air Berlin: Welche Rechte haben Kunden?

In London findet am Mittwoch die Hauptversammlung von Air Berlin statt - Ausgang ungewiss. Währenddessen geht es drunter und drüber: Mittlerweile muss sich die Fluggesellschaft mit Schadenersatzforderungen in Millionenhöhe auseinandersetzen. Wir fragen den Experten für Fluggastrechte Ronald Sprecher vom Online-Portal "Fairplane", was geschädigte Kunden jetzt beachten müssen.