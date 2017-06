Mi 14.06.2017 | 09:05 | Interviews

- Ärger um Antisemitismus-Doku

Um Mitternacht ist eine 24-Stunden-Aktion der Bild-Zeitung zu Ende gegangen. Sie hat eine unveröffentlichte Arte-Dokumentation im Internet präsentiert. Die vom WDR produzierte Dokumentation "Auserwählt und Ausgegrenzt. Der Hass auf Juden in Europa" wurde von der Arte-Zentrale nicht für die Ausstrahlung freigegeben. Der offizielle Grund: "Der realisierte Film entsprach nicht dem angemeldeten Programmvorschlag". Jörg Wagner vom rbb-Medienmagazin glaubt nicht an politische Gründe: "Wenn man einen Film zum Thema Antisemitismus bestellt, will man ja das Thema nicht unterdrücken." Kritisch sieht er die Aktion der Bild: "Sich mit fremden Inhalten zu profilieren ist nicht nur juristisch grenzwertig, sondern auch moralisch."