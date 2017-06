Di 13.06.2017 | 12:05 | Interviews

- 'Korruption ist Teil des Systems Putin'

In mehr als 180 Städten in Russland gab es am Montag Demonstrationen gegen die Korruption im Land. Dennoch hat Präsident Putin noch immer Zustimmungswerte von 80 Prozent. Wie geht das zusammen? Russland-Experte Stefan Meister von der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik sagt: Die Korruption ist zwar Teil des Systems Putin – dennoch hat er es geschafft, nicht mit diesem System assoziiert zu werden.