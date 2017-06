- Was käme da auf die Nutzer zu?

Heute beginnt die Innenministerkonferenz in Dresden und es wird mal wieder um die Sicherheit im Land gehen. Die Zahl der Gefährder in Deutschland steigt kontinuierlich. Meistens werden sie aus Personal-Gründen nicht beobachtet. Die letzten bitteren Erfahrungen in Berlin, London und Manchester zeigen jedoch, wie hoch die Terrorgefahr durch diese Gefährder ist. Sachsens Innenminister Markus Ulbig (CDU), Leiter der Konferenz, fordert im Gespräch mit Sabine Dahl mehr Kompetenzen für Sicherheitsbehörden. So sollte der Zugriff auf die Kommunikation in verschlüsselten Messenger-Diensten wie WhatsApp möglich sein.