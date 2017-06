Der Durchmarsch des Mitte-Lagers von Staatspräsident Emmanuel Macron bei der französischen Parlamentswahl wird in Deutschland und Europa begrüßt. "Starkes Votum für Reformen", ließ Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) in der Nacht zum Montag über Regierungssprecher Steffen Seibert mitteilen. Sie gratulierte Macron zum "großen Erfolg seiner Partei" im ersten Wahlgang.



SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz teilte über Twitter mit: "Freue mich über das gute Ergebnis für Emmanuel Macron." Außenminister Sigmar Gabriel (SPD) erklärte: "Der erneute Erfolg zeigt: Macron überzeugt - nicht nur in Frankreich, sondern auch in und für Europa!"



Der Vizepräsident des EU-Parlaments, Alexander Graf Lambsdorff (FDP), sagte im Bayerischen Rundfunk, der neue französische Präsident wolle Europa nach vorn bringen und Frankreich von innen heraus stark machen. Das sei auch im Interesse Deutschlands. Der europäische Grünen-Chef Reinhard Bütikofer forderte, Macron zu unterstützen, die Lage in Frankreich zum Besseren zu wenden. "Europa muss auf den Erfolg von Macron setzen und für die gemeinsam Ziele unserer Union mit ihm kooperieren."