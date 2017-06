- Ulbig will Zugriff auf Messenger-Dienste

Software zur Gesichtserkennung sollte nach Auffassung de Maizières nicht nur an Bahnhöfen eingesetzt werden, sondern auch an anderen videoüberwachten Orten. In diesem Sommer ist der bundesweit erste Test solcher Software am Berliner Bahnhof Südkreuz geplant. "Wenn die Software wirklich zuverlässig funktioniert, sollte sie bei schweren Verbrechen auch an anderen Stellen zum Einsatz kommen können, an denen öffentliche Videokameras eingesetzt werden", sagte der Minister. Auf diese Weise sollen Terroristen, Gefährder und Straftäter leichter erkannt und gefasst werden können.