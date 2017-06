- Macron steuert auf breite Mehrheit zu

Die Reporter nennen es schon die Revolution ohne Revolution. Die politische Bewegung von Frankreichs Präsident Emanuel Macron steuert nach der ersten Runde der Parlamentswahl auf eine breite Mehrheit in der neuen Nationalversammlung zu. Das ist insofern revolutionär, als dass es diese Partei vor einem Jahr noch gar nicht gab. Christophe Arend, En Marche-Kandidat im Wahlkreis Forbach, erklärt sich den Erfolg auch mit dem Versagen der anderen Parteien: Sie hätten die versprochenen Programme nicht umgesetzt. Er weiß, dass seine Partei jetzt liefern muss: "Wenn wir es jetzt nicht schaffen, dann kommt in fünf Jahren Schlimmeres auf uns zu."



Die Partei En Marche hat bis jetzt keinen einzigen Sitz im Parlament. Bei der Wahl hat sie 32,3 Prozent der Stimmen bekommen. Sie ist damit stärkste Kraft. Laut Meinungsforschern haben sie nun in der zweiten Runde am kommenden Wochenende die Aussicht auf mehr als 400 der 577 Mandate in der Nationalversammlung. Macron könnte sich damit auf eine breitere Mehrheit in der ersten Parlamentskammer stützen als alle seine Vorgänger seit Gründung der Fünften Republik 1958.