Sa 10.06.2017 | 08:04 | Interviews

- Die Nachwehen der Großbritannien-Wahl

Die Parlamentswahl in Großbritannien lief definitiv nicht so, wie Theresa May es sich vorgestellt hat. Viele Beobachter verstehen das Ergebnis auch als Absage der Briten an einen "harten Brexit" – könnte der Wahlausgang im Endeffekt also gut für Europa sein? Das fragen wir den CDU-Europapolitiker Werner Langen.