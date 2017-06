Sa 10.06.2017 | 07:24 | Interviews

- Marathonwette: 'Die Stimmung ist extrem gut'

Der 24. September hat es in sich: Bundestagswahl, Berlin-Marathon und damit auch wieder die Inforadio-Marathonwette! Wir versuchen wieder, mit einer Staffel aus 42 Läufern schneller zu sein als der Sieger des Marathons. Zwei davon werden Pascal Farin und Moritz Kuhlmann sein, beide sind nicht zum ersten Mal dabei. Im Interview mit Oliver Rehlinger erzählen beide, was das Besondere an der Marathonwette ist und was passieren muss, damit es diesmal klappt. Und wenn Sie auch mitmachen wollen: Hier können Sie sich bewerben!