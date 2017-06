Sa 10.06.2017 | 07:44 | Interviews

- Türkische Gemeinde fordert: 'Weg von der Leitkultur'

"Vielfalt leben – Deutschland gemeinsam gestalten" – so lautet das Motto des Bundeskongresses der Türkischen Gemeinden in Deutschland an diesem Wochenende. Gökay Sofuoglu, der Bundesvorsitzende der Türkischen Gemeinde, fordert von der Politik ein klares Bekenntnis gegen Rassismus. Die momentane Debatte über Leitkultur sei Gift für das Zusammenleben zwischen Deutschen und Migranten. Außerdem kritisierte Sofuoglu die Forderung der Union nach Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft. Das sei absolut falsch. So etwas führe zu einer weiteren Polarisierung und verstärke das Misstrauen.