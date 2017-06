Fr 09.06.2017 | 15:25 | Interviews

- Mays Wahldebakel - gut für die Wirtschaft?

Das Wahldebakel für die britische Premierministerin May bei der Parlamentswahl am Donnerstag wird in der deutschen Wirtschaft durchaus positiv aufgenommen: Ein "harter" Brexit scheint damit erst einmal vom Tisch. Auch Ulrich Hoppe von der deutsch-britischen Handelskammer sagt: Wenn die Briten zumindest teilweise im Binnenmarkt bleiben, haben alle was davon.