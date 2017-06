- Comey: Schwere Vorwürfe gegen Trump

Schon im Vorfeld hatten US-Medien die Anhörung von James Comey vor dem Senat fast wie ien Popkonzert behandelt - und Comey enttäuschte die Erwartungen nicht: Der entlassene FBI-Chef fuhr am Donnerstag schwere Geschütze gegen Donald Trump auf, sprach von Lügen und Diffamierungen. Über Comeys Aussagen und die Reaktionen darauf sprechen wir mit US-Korrespondentin Martina Buttler.



Heftige Vorwürfe gegen Donald Trump: Der von Trump entlassene FBI-Chef James Comey hat am Donnerstag den US-Präsidenten offen als Lügner bezeichnet und den Vorwurf einer möglichen Einflussnahme auf die Justiz weitere Nahrung gegeben. Das Weiße Haus reagierte umgehend. Trump sei kein Lügner, sagte dessen Sprecherin Sarah Sanders. Und auch Trump selber meldete sich noch zu Wort - allerdings ausnahmsweise nicht per Twitter: "Wir werden kämpfen und gewinnen", sagte der Präsident vor Anhängern in Washington.

Comey kritisierte, Trumps Regierung habe seine Entlassung als FBI-Chef mit einer schlechten Führung und einer schwachen Position der Bundespolizei begründet. "Dies waren Lügen, schlicht und einfach", sagte er am Donnerstag auf eine Frage des Ausschussvorsitzenden Richard Burr (Republikaner). Er gehe inzwischen davon aus, dass die Russland-Affäre die entscheidende Komponente seiner Entlassung war.