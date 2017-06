- 'Kein guter Tag für Großbritannien'

Nach der Parlamentswahl in Großbritannien am Donnerstag wollen sowohl die konservativen Tories von Premierministerin Theresa May als auch die sozialdemokratische Labour-Partei von Oppositionsführer Jeremy Corbyn gern allein regieren. Mays Partei, die bislang mit einer Mehrheit von 17 Stimmen regiert, büßte ihren deutlichen Vorsprung in Umfragen zusehends ein - was das Wahlergebnis letztlich hergeben wird, ist unklar. Alles Wissenswerte zur Wahl gibt es hier.