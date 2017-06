Fr 09.06.2017 | 10:05 | Interviews

- Bartsch sieht 'gute Ausgangsposition'

100 Seiten stark ist der Entwurf der LINKEN für die Bundestagswahl im September, der ab Freitag beim Parteitag in Hannover beschlossen werden soll. Darin setzt die derzeit stärkste Oppositionspartei vor allem auf Umverteilung - mehr Hilfen für sozial Schwache, mehr Lasten für finanziell Bessergestellte. Der Fraktionschef der LINKEN im Bundestag, Dietmar Bartsch, sieht all das im guten Abschneiden des Labour-Kandidaten Corbyn in Großbritannien bestätigt: "Nur ein konsequentes linkes Herangehen kann dafür sorgen, dass Wähler mobilisiert werden. Dafür wird die Linke am Wochenende ein deutliches Zeichen setzen."