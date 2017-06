Fr 09.06.2017 | 09:05 | Interviews

- 'Hier herrscht ein riesiges Durcheinander'

Großbritannien steht vor bangen Wochen und Monaten: Die konseravtiven Tories rund um Premierministerin May verlieren bei der Parlamentswahl ihre absolute Mehrheit, wer das Land demnächst regieren soll, ist ebenso völlig unklar wie die nächsten Schritte beim "Brexit". "May hat nicht nur politisch, sondern auch moralisch verloren. Dennoch wird sie nicht zurücktreten", meint der englische Politikwissenschaftler Anthony Glees. Das einzige, was das ehemals so stabile Großbritannien jetzt bieten könne, sei Chaos.