Wenn Theresa May (60) etwas angeht, dann zieht sie es durch. Weniger aus Überzeugung, sondern eher aus Pflichtgefühl und Ehrgeiz. "Brexit heißt Brexit" - wie oft die Briten diesen Satz wohl schon gehört haben? Als konservative Premierministerin hat sie die Entscheidung des Landes, aus der EU auszutreten, geerbt.



May wurde nach dem Brexit-Votum und David Camerons Rückzug 2016 Parteichefin und Premier. Schon als Innenministerin in den Jahren davor wollte May die Einwanderung begrenzen. Damit macht sie jetzt weiter. Im Wahlkampf preist May ihre Politik als "strong and stable" - stark und stabil wirkte sie auch nach den Terroranschlägen von Westminster und Manchester.



Nach dem Studium in Oxford arbeitete sie im Finanzwesen. Vor 20 Jahren zog May als Abgeordnete ins Unterhaus ein. Immer wieder wird sie mit Margaret Thatcher verglichen, der Eisernen Lady. Mitarbeiter beschreiben ihre Chefin als diszipliniert, kompetent, freundlich. Aber sie soll auch eiskalt und nachtragend sein können. Einen Spitznamen wie Angela "Mutti" Merkel hat die 60-Jährige nicht. Wie Merkel ist May als Pfarrertochter aufgewachsen, lange verheiratet und kinderlos, beide Frauen wandern gerne. May liest Modezeitschriften und erlaubt sich kleine Extravaganzen - mit Leopardenmuster an den Füßen. Sie hat einen Schuhtick.