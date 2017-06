Wenn der von US-Präsident Trump gefeuerte FBI-Chef James Comey am Donnerstagnachmittag (MEZ) in der Affäre um Verbindungen des Trump-Wahlkampfteams zu Russland aussagt, wird die ganze Welt zusehen. Inzwischen ist eine erste schriftliche Stellungnahme von Comey veröffentlicht worden, "darin belastet er Trump schwer", erklärt Alison Smale, Chefkorrespondentin der "New York Times" für Deutschland. Für eine Amtsenthebung des Präsidenten reiche das aber noch nicht, betont sie zugleich. Comeys Statement können Sie hier in Auszügen nachlesen.