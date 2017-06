Do 08.06.2017 | 07:45 | Interviews

- Wie gerecht ist das Rentenkonzept der SPD wirklich?

"Zeit für mehr Gerechtigkeit" – dieses Motto prangte hinter SPD-Arbeitsministerin Nahles und Kanzlerkandidat Schulz, als die beiden am Mittwoch das Rentenkonzept der SPD vorstellten. Doch viele Kritiker sehen diese Gerechtigkeit nicht, sondern stattdessen eine Abwälzung der Kosten auf die Jüngeren. Einer dieser Kritiker ist Marcel Fratzscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW). Wir wollen von ihm wissen, was in seinen Augen am SPD-Konzept nicht stimmt.

Die Kernaussagen des Konzeptes: Es soll eine Solidarrente in der Höhe über der Grundsicherung geben. Das Absinken des Renten-Niveaus soll gestoppt werden. Zunächst, so die Einschätzung, ist dafür keine Steuererhöhung notwendig. Ab 2028 dann sollen 14,5 Milliarden Euro in die Hand genommen werden. Denn dann gehen die sogenannten Baby-Boomer allmählich in Rente . Die Finanzierung der Renten soll ausdrücklich nicht durch ein späteres Renten-Eintrittsalter gewährleistet werden. Kann das funktionieren? Wir fragen den Ökonomen Marcel Fratscher, den Präsidenten des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung.