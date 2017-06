Mi 07.06.2017 | 15:25 | Interviews

- SPD-Rentenkonzept: Kein Allheilmittel im Wahlkampf

Die Rente muss stabil bleiben! Das ist das Hauptversprechen im Rentenkonzept der SPD, das Arbeitsministerin Andrea Nahles und SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz vorgestellt haben. Gerade für Schulz war es ein wichtiger Auftritt: So richtig rund läuft seine Kampagne nicht. Kann das Thema Gerechtigkeit in dieser Situation richtig Punkte bringen? Der Politologe Uwe Jun sieht Gerechtigkeit zwar als "Markenkern" der SPD an – aber im Wahlkampf müsse die Partei andere Themen finden, zu denen die Wähler mehr Bezug hätten.