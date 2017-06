"Enough is enough" sagte die britische Premierministerin May nach dem jüngsten Terroranschlag von London: Genug ist genug. Doch was kann sie überhaupt tun? Malte Roschinski vom deutschen Unternehmen "Plan for Risk" entwickelt Sicherheitsstrategien für Firmen und Organisationen im Ausland. Er kann sich vorstellen, dass es als Konsequenz der Anschläge zur Verschärfung von Gesetzen und zur Einschränkung von Freiheitsrechten kommt, warnt jedoch davor: So eine Polarisierung sei genau, was der Terrorismus bezwecke.