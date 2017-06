Mi 07.06.2017 | 09:25 | Interviews

- Österreich will gegen deutsche Pkw-Maut klagen

Wenn sich am Mittwoch die EU-Verkehrsminister in Luxemburg treffen, wird es am Rande der Veranstaltung eine kleine Runde geben, die nichts Gutes für den deutschen Minister Dobrindt (CSU) verheißt: Denn dann wollen sich die Verkehrsminister von Österreich, Luxemburg, Belgien und den Niederlanden auf ein gemeinsames Vorgehen gegen die deutsche PKW-Maut einigen. Der österreichische Bundesminister für Verkehr Jörg Leichtfried nennt die Maut "europarechtswidrig" und "diskriminierend". Er sagt, Österreich werde dagegen vor dem Europäischen Gerichtshof klagen - wenn nötig auch alleine.