Di 06.06.2017 | 13:25 | Interviews

- Dregger: Missbrauch mit Vaterschaft 'nicht tolerieren'

Der Trick ist nicht neu: Schwangere Frauen aus Asien, Afrika und Osteuropa bezahlen deutsche Männer dafür, dass sie die Vaterschaft für das Kind anerkennen. Dadurch bekommt das Kind die deutsche Staatsbürgerschaft und die Mutter automatisch ein Bleiberecht. Nach rbb-Recherchen gab es in Berlin in den letzten Monaten 700 solcher Fälle. Burkhard Dregger, innenpolitischer Sprecher der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, will das nicht tolerieren. Er fordert vor allem, die Mitarbeiter in den Behörden zu befähigen, solchen Missbrauch zu erkennen.