- Alle Terrorverdächtigen wieder frei

Zwei Tage nach dem jüngsten Terroranschlag in London sind alle Festgenommenen wieder frei. Das hat die britische Polizei am Abend mitgeteilt. Im Zuge der Ermittlungen sind am Wochenende insgesamt zwölf Menschen festgenommen worden. Jens-Peter Marquardt, unser Korrespondent in London, spricht mit Leon Stebe über die Hintergründe.

Die drei Attentäter hatten bei dem Anschlag am Samstagabend in der Londoner Innenstadt sieben Menschen getötet und fast 50 verletzt. Einer von ihnen - ein 27-jähriger Brite pakistanischer Abstammung - war bereits vor der Tat im Visier der Polizei und des Inlandsgeheimdienstes. Es habe aber keine Hinweise auf Anschlagspläne gegeben. Am Abend gedachten in London mehrere tausend Menschen mit einer Mahnwache der Terroropfer.

Bei dem Anschlag in London am Samstag töteten Terroristen mindestens sieben Menschen, rund 50 Verletzte wurden zeitweise im Krankenhaus behandelt. Die Polizei war nach eigenen Angaben bereits acht Minuten nach dem ersten Notruf am Tatort und erschoss die drei Angreifer. Zur Frage, wie die Sicherheitskräfte so schnell reagieren konnten, heißt es bei der Polizei nur: "Wir haben Beamte über ganz London verteilt."

Gedenken und Erkenntnisse