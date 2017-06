Wenig überraschend hat US-Präsident Donald Trump am Donnerstagabend angekündigt, aus dem Pariser Klimaschutzabkommen auszusteigen. Ein deutliches Signal – und für den Klimaökonom Prof. Andreas Löschel eine schlechte Nachricht für den Klimaschutz. In seinen Augen ist der Rückzug keine gute Strategie - denn Trump verschließe sich so beispielsweise große Wirtschaftsfelder im Bereich Energie.