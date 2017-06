Sa 03.06.2017 | 07:44 | Interviews

- Turnfest: Sport zwischen Tracker und Turnvater Jahn

Zum ersten Turnfest in Berlin kamen 4.000 Sportler für drei Tage in die Hasenheide. 156 Jahre später gelten ganz andere Größenordnungen: Mehr als 80.000 Turner aus elf Ländern haben sich für das Internationale Deutsche Turnfest in der Hauptstadt angemeldet. Wie kommt es, dass eine so altmodische und vielfach zu nationalistischen Zwecken missbrauchte Disziplin wie das Turnen heute dermaßen populär ist? Das fragen wir Theodor Stemper, den Leiter des Arbeitsbereichs Fitness und Gesundheit an der Universität Wuppertal.