- 'Klimagipfel-Kuschelromantik ist geheuchelt'

Was seit der Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten befürchtet wurde, ist nun eingetreten: Die USA kündigen das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015 auf. Diese Entscheidung hat weltweit Empörung ausgelöst. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat schon vor Sonnenaufgang gegen den Schritt protestiert. Aktivisten projizierten auf die Fassade der US-Botschaft in Berlin einige Sprüche. Angelehnt an Trumps Twitter-Botschaften stand da etwa "Total Loser, so sad!" ("Totaler Verlierer, so traurig") Wie die Kommentare internationaler Medien ausfallen, fasst Doris Renée Groth aus der Inforadio-Redaktion zusammen.