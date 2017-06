- Nach Trump die Sintflut

Das ist noch nicht klar. Trump muss warten, dass er aus dem Pariser Abkommen raus kann. Das Abkommen muss drei Jahre lang wirksam sein, bis ein Staat kündigen darf. Es trat am 4. November 2016 in Kraft. Dann gibt es noch eine "Kündigungsfrist" von einem Jahr.

Das bedeutet, dass die USA frühestens am 4. November 2020 aussteigen können. Der Termin liegt also dicht bei den nächsten Präsidentenwahlen in den USA, die Trump aus dem Amt befördern könnten.

Die zweite, radikalere Möglichkeit wäre, die sogenannte Klimarahmenkonvention aufzukündigen, die Grundlage der UN-Klimadiplomatie. Das könnte er sofort machen, dann dauert es ein Jahr, bis der Austritt wirksam wird. Ob er dafür die Zustimmung des Senats bräuchte, könnte die US-Gerichte beschäftigen. Wer aus der Rahmenkonvention austritt, verlässt jedenfalls automatisch auch das Paris-Abkommen.