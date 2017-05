- Wer steckt hinter dem Anschlag?

Afghanistan gehört neben Syrien und dem Irak zu den Hauptherkunftsländern von Schutzsuchenden in Deutschland. 2015 wurden mehr als 150.000 Asylbewerber aus Afghanistan in der Bundesrepublik registriert. Nach den Grenzschließungen entlang der Balkanroute ging die Zahl deutlich nach unten: Im vergangenen Jahr waren es knapp 50.000 und in den ersten vier Monaten des laufenden Jahres nur noch gut 4000. In den ersten vier Monaten des Jahres wurden mehr als 32.000 Asylanträge von Afghanen abgelehnt.



Die Schutzquote für Menschen von dort - also ihre Aussicht auf Asyl - ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich geschrumpft. Die Zahl der Abschiebungen dagegen hat zugenommen:



2013 waren es gerade mal 8, in den beiden Jahren darauf jeweils 9, 2016 dann 67 und in den ersten vier Monaten des Jahres schon 72.



Die Bundesregierung hat seit Mitte Dezember fünf größere Abschiebe-Flüge organisiert und so insgesamt 106 Afghanen zurück in ihre Heimat gebracht. Viele kehren aber auch "freiwillig" zurück, wenn ihr Asylantrag keinen Erfolg hat. Wer dabei finanzielle Hilfe in Anspruch nimmt, wird statistisch erfasst. 2015 verließen gut 300 Afghanen auf diesem Weg das Land, 2016 waren es rund 3.300, von Januar bis April wurden bislang rund 460 freiwillige Rückkehrer nach Afghanistan gezählt.



Derzeit (Stand: Ende März) leben laut Bundesinnenministerium rund 2.700 Afghanen in Deutschland, die "ausreisepflichtig" sind und keine Duldung haben.



Quelle: dpa